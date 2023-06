“Adottare un cane è una scelta di responsabilità”. Due incontri in Sant’Ilario

Due appuntamenti rivolti a tutti gli amanti degli animali, come utile occasione di approfondimento e confronto, in particolare, per chi sta valutando l’adozione di un cane, favorendo la consapevolezza e la responsabilità di una scelta così importante e a lungo termine. A organizzare entrambi gli incontri, in calendario martedì 13 e martedì 20 giugno all’Auditorium Sant’Ilario, sempre con inizio alle 20.30 e ingresso libero, la sezione piacentina di Oipa – Organizzazione internazionale Protezione Animali – in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La prima delle due serate focalizzerà l’attenzione sui “Cani migranti involontari”, approfondendo il fenomeno, sempre più diffuso, delle cosiddette “staffette” per il trasferimento di cani vaganti o abbandonati dalle regioni del Sud Italia, dove il randagismo e la presenza di animali incustoditi sono più frequenti, verso le aree centro-settentrionali. Se ne parlerà, dopo il saluto introduttivo dell’assessora alla Tutela animali Serena Groppelli, con lo scrittore, istruttore cinofilo e formatore in ambito zooantropologico Luca Spennacchio, autore dei libri “Canile 3.0” e “So di cane”, nonché con il presidente dell’associazione di volontariato “Pensiero Meticcio” Davide Majocchi, responsabile del canile di Gallarate (Va) e regista del docufilm “No Pet”. Interverrà anche l’avvocato Claudia Taccani, responsabile dello sportello legale di Oipa, mentre a moderare il dibattito sarà Paola Monga, coordinatrice delle guardie zoofile di Oipa Piacenza, di cui sarà illustrata l’attività nel corso dell’incontro.

In primo piano, dunque, l’impegno per proteggere gli animali e garantirne l’accudimento nelle migliori condizioni, guardando con franchezza anche alle eventuali criticità che la ricollocazione di un animale in un contesto diverso da quello di origine può comportare. Di qui il collegamento con la seconda serata in programma martedì 20 giugno, sul tema “Il danno dell’abbandono legalizzato dei cani”, che accende i riflettori sulle rinunce di proprietà e sulle conseguenze che ciò comporta in termini di tutela del benessere animale, incremento degli ospiti a quattro zampe nei canili municipali e risorse pubbliche destinate all’accoglienza. Protagonisti – anche in questo caso con l’introduzione dell’assessore Groppelli e la conduzione di Paola Monga – saranno nuovamente Luca Spennacchio e Davide Majocchi, accanto al dirigente medico veterinario dell’Azienda Usl di Piacenza Elena Barilli.