È rimasto in canile per 19 anni, famiglia di Gazzola gli regala una nuova vita

Dopo 19 anni di canile Maurice, meticcio di segugio, ha trovato casa. Ha 21 anni, dicono al canile, ma dimostra – lo raccontano i suoi nuovi padroni, Davide e Donatella – la vivacità e la resistenza di un ragazzo. Arrivò in struttura giovanissimo. Ritrovato senza meta in Alta Val Tidone. Entrò in canile, un meticcio di segugio della faccia simpatica, le orecchie lunghe e spettinate. Le previsioni erano che se ne sarebbe andato presto. Ma poi le cose vanno diverse da come te le eri immaginate. C’è rimasto quasi tutta la vita. Adesso Maurice ha una casa, grazie alla coppia di Gazzola che l’ha adottato.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ