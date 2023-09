“Boom di abbandoni di molossi”. Partono i lavori al canile di Piacenza

Al via nei prossimi giorni una serie di interventi di manutenzione, programmati da tempo, per rinnovare e mettere ulteriormente in sicurezza i diversi settori del Canile Municipale. “Gli attuali gestori – sottolinea l’assessore alla Tutela Animali Serena Groppelli – hanno già avviato alcune attività migliorative per la struttura, sistemando le aree erbose e creando in particolare nuove zone d’ombra per il periodo estivo, ma i lavori che inizieranno a breve riguardano provvedimenti che l’amministrazione aveva già pianificato l’anno scorso, rinviandoli solo nell’ottica di dare priorità ad altre esigenze del territorio, a cominciare dalla manutenzione degli edifici scolastici. Ora, però, si parte – annuncia Groppelli – per stralci successivi che riguarderanno, innanzitutto, la sistemazione delle gabbie più obsolete”.

Nel dettaglio, le gabbie che ne hanno necessità saranno dotate del cosiddetto sistema a ghigliottina, che consente la separazione, durante la pulizia interna, tra l’area di stazionamento del cane e quella in cui deve agire l’operatore, che può così lavorare in sicurezza e in modo capillare. Nel contempo, verranno progressivamente sostituite le gabbie che, a causa dell’usura, presentano lamiere sporgenti. Successivamente, si procederà blocco per blocco con interventi di manutenzione straordinaria “il cui obiettivo – rimarca l’assessore Groppelli – è quello di rendere sempre più accogliente e funzionale, per gli animali che vi sono ospitati così come per addetti e volontari che ne garantiscono il buon funzionamento, una struttura che oggi si confronta anche con un necessario processo di rinnovamento. Senza dimenticare che il fenomeno sempre più frequente dell’abbandono di molossi e cani di grossa taglia, pittbull in primis, fa sì che questa tipologia di animali sia ben più numerosa, rispetto al passato, all’interno del canile: anche questo contribuisce a incrementare l’usura delle gabbie e richiede attività di adeguamento che fino a qualche anno fa avevano un impatto di proporzioni ben più ridotte”.