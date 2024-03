Appello per l’adozione del cane Falco, il canile: “Buonissimo e affettuoso”

È l’ultimo dei tre cani di Antonino Bellavia, il clochard scomparso nel tragico incendio di un container abitativo in via Tramello. Parliamo di Falco, 15 anni e purtroppo ancora in cerca di un padrone. Nelle scorse settimane la Lav era stata ospite di una partita di calcio a Piacenza che ha visto fronteggiarsi il Feralpisalò e Palermo: le due squadre hanno lanciato un appello contro i maltrattamenti degli animali e il campo per l’occasione ha ospitato anche alcuni cagnolini in cerca di una famiglia.

Fra di loro anche l’anziano Falco, che attualmente è ospite del canile cittadino: è l’unico rimasto dei tre di Bellavia, dato che sia Lotar sia Kiwi sono stati adottati. Per Falco invece non c’è stata richiesta: forse l’età non più verde non gioca a suo vantaggio, ma dal canile fanno presente che è un cane buonissimo e affettuoso.