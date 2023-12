Trova casa Kiwi, un altro cane di Antonino Bellavia. Ora tocca a Falco

Anche il secondo dei tre cani di Antonino Bellavia è stato adottato da una famiglia piacentina. Kiwi, un cane femmina pitbull di tre anni ha recentemente trovato casa. Antonino Bellavia, lo ricordiamo viveva in una casetta prefabbricata del comune che aveva improvvisamente preso fuoco lo scorso 4 aprile. Antonino era perito nel rogo, la stessa sorte era toccata a uno dei suoi quattro cani. Dei tre superstiti, Lotar prima e Kiwi successivamente, sono stati adottati. Uno soltanto cerca ancora casa, si tratta di Falco.

“Il nostro auspicio è che anche questo cane di Antonino possa trovare una famiglia, sappiamo che non è semplice ma ci proviamo” dice Barbara Gardella, che collaborando con Enrica Casalini dell’associazione “Angeli Randagi”, aveva aiutato Antonio a trovare una casa, anche attraverso una raccolta di firme.

“Falco è un cane che ha quindici anni ed è quindi più difficile da adottare, tuttavia è in buona salute” spiega Barbara Gardella “e l’associazione “Angeli Randagi” ha promesso un aiuto a coloro che adotteranno questo cane. Era il capobranco dei cani di Antonino, un animale buono ed intelligente, nel box del canile è trattato nel migliore dei modi, ma certo per lui sarebbe meglio avere una famiglia. L’associazione “Angeli Randagi” fornirà aiuto per il cibo e per qualche farmaco di cui necessita questo cane, vista anche la sua età. Si tratta comunque” ribadisce la Gardella “di un animale ancora in salute e in grado di fare la passeggiata con il padrone”.

Antonino che non aveva una casa e non aveva un lavoro quando era stata commessa una rapina ai danni di un commerciante piacentino sul Corso, non era stato a guardare e aveva fatto quello che avrebbe fatto un coraggioso cittadino, era intervenuto, in aiuto della persona rapinata.