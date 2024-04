Appello per adottare Falco: era il cane del clochard morto nel rogo del container

Ad un anno dalla morte di Antonino Bellavia, è stato lanciato un appello affinchè anche l’ultimo dei suoi cani possa essere adottato.

APPELLO PER L’ADOZIONE DEL CANE DI ANTONINO BELLAVIA

“Ci rivolgiamo in particolare a quei mille piacentini che avevano firmato un appello in aiuto di Antonino” cha riferito Barbara Gardella che, con Enrica Casalini dell’associazione “Angeli Randiagi” e Teresa Braga di “Lindi e Profumati”, aveva cercato di aiutare Antonino quando era ancora in vita.

Il 52enne era morto nel rogo della casa prefabbricata di via Tramello messa a disposizione dal Comune. La tragedia sarebbe stata provocata dal malfunzionamento del condizionatore che Antonino aveva acceso per cercare un po’ di calore.