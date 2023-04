Baracche, capanne ed edifici occupati in via Bixio: pronta l’ordinanza di sgombero

Sarà sgomberata nei prossimi giorni la “cittadella degli invisibili”, sotto il ponte sul Po, in via Nino Bixio. Baracche improvvisate, rifugi fatiscenti, arbusti e rovi a protezione dagli occhi indiscreti. In questa bidonville a due passi dal centro storico vivono stabilmente diverse persone. Nonostante più volte il Comune le abbia invitate ad andarsene e ad accettare le proposte dei servizi sociali. Quante siano non si sa con certezza. C’è chi dice una decina, chi azzarda trenta, compresi i non stanziali. Lo sgombero e la messa in sicurezza della zona con una recinzione invalicabile sono stati decisi alla fine di febbraio, dopo l’incendio che si era propagato a diverse baracche.

Dopo il rogo che qualche giorno fa ha ucciso, nella notte, un clochard regolarmente ospitato in un container-casa tra via Campagna e via Tramello, ha preso ancora più forza la necessità di mettere in sicurezza l’area di via Bixio. L’ordinanza del sindaco c’è già e, tra l’altro, impone alla società proprietaria della zona di ripulirla e metterla in sicurezza. Lo sgombero delle persone che saltuariamente o abitualmente vi abitano sarebbe dovuto avvenire già la settimana scorsa. Ci si è presi un altro po’ di tempo prima di dare il via libera a polizia locale e polizia di Stato.

IL SERVIZIO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’