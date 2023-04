Via Tramello: la vittima è Antonino Bellavia, il clochard che sventò una rapina

E’ Antonino Bellavia la persona tragicamente morta nel rogo del prefabbricato situato in un’area di pertinenza della casa di riposo “Vittorio Emanuele”, in via Tramello.

L’incendio è divampato nella tarda serata di martedì 4 aprile, probabilmente innescato da un corto circuito nel condizionatore.

L’uomo, 51 anni, era molto conosciuto dai frequentatori del centro storico, e nel 2019 aveva ricevuto dal Comune di Piacenza l’utilizzo del piccolo container, precedentemente utilizzato per l’ospitalità dei richiedenti asilo gestiti da Asp.

Nel maggio 2017 si era reso protagonista di un gesto eroico, contribuendo a sventare una rapina ai danni di una oreficeria in corso Vittorio Emanuele a Piacenza.