A Montebolzone c’è anche “nonno” Maurice. Ha 21 anni, una vita in canile

Si chiama Maurice ed è il “nonno” di Montebolzone, con gli occhi scuri, tondi, e il pelo che sembra una spazzola. Età da record canina, la sua: ventuno anni, giurano dal canile.

La stragrande maggior parte della vita Maurice se l’è passata nel box al canile vicino alla torre antichissima della frazione di Agazzano. Dal 2003 quando venne alla luce ad oggi ne ha vissute parecchie su quella pelle dura: lo trovarono vagabondare da solo, come se fosse nato solo e mai sotto una buona stella.

Una vita letteralmente da cane, dove però al canile ha paradossalmente trovato sicurezza, ciotole, croccantini e qualche carezza, ogni volta nella speranza che qualcuno, passando di lì, chiedesse di portarlo a casa e dargli un posto in una casa vera.

Per ora non è andata così e di anno in anno Maurice è arrivato a ventuno primavere suonate. Oggi sono 97 i cani al canile di Montebolzone: e molti sono anziani.

