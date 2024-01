Adozioni in aumento al canile di Piacenza. “Ma si attende la sistemazione di tutti i box”

Le adozioni aumentano, ma si attende la definitiva sistemazione dei box malmessi. Ci sono luci e ombre nel bilancio 2023 del canile municipale di Piacenza. La prima notizia è incoraggiante: sempre più persone si sono rivolte alla struttura in località Madonnina per prendersi cura di un quattro zampe. Però il contesto non è ancora al massimo: alcuni spazi per gli animali si trovano in pessime condizioni: “Il Comune dovrà provvedere al rifacimento totale dei box, un’opera importante e attesa da tempo” sottolinea la responsabile Laura Gatti, medico veterinario della ditta affidataria “Animal hospital”.

La nuova gestione è subentrata nell’aprile dell’anno scorso. “Al nostro arrivo – ricorda Gatti – i cani presenti erano 98 e da quel momento ad oggi ne sono entrati 146. I quattro zampe usciti sono stati 161, di cui 71 adozioni, a differenza delle 28 nello stesso periodo del 2022. Ora, quindi, i cani presenti sono 67. La situazione è migliorata”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: