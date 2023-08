Leo trova famiglia dopo 10 anni di canile. Abbandonati sulla strada due cuccioli

Leo ha trascorso 10 anni in canile. Praticamente tutta la vita. Poi, all’improvviso, Erica lo ha visto ed è scattato il colpo di fulmine. Il bracco color cioccolato arrivato a 4 anni da un paese della provincia per effetto di una rinuncia ha finalmente trovato una famiglia. Ma purtroppo non è l’unico cane anziano ospitato alla Madonnina e la piaga degli abbandoni (e delle rinunce) non conosce crisi. Continuano a essere oltre un centinaio i cani in carico al canile del Comune di Piacenza, nonostante le adozioni. L’ultimo abbandono risale a pochi giorni fa. Due cuccioli meticci di due mesi, un maschio e una femmina, sono stati lasciati sul ciglio di una strada nel Comune di Bobbio e ora si trovano alla Madonnina.

TUTTI I DETTAGLI NEGLI ARTICOLI DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ