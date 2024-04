Museo Kronos e salita alle cupole, tutte le iniziative per il 1° maggio

Tra itinerari tematici ed aperture speciali, il Museo della Cattedrale di Piacenza festeggia il 1°maggio all’insegna della Bellezza. Il Museo Kronos osserverà l’orario festivo 15 – 18 (ultimo ingresso alle ore 17) con salite alla cupola della Cattedrale affrescata dal Guercino alle ore 15 | 16 | 17. La prenotazione è consigliata per garantirsi l’ingresso alla salita (posti limitati).

SALITA ALLA CUPOLA DEL PORDENONE

Contestualmente, sarà attivo anche il servizio di salita alla Cupola del Pordenone presso la Basilica di Santa Maria di Campagna (salite ore 16 e ore 17), dove sarà possibile l’utilizzo del biglietto cumulativo per le due cupole nell’ambito dell’iniziativa Mirabili prospettive (www.mirabiliprospettive.it). Prenotazione consigliata (posti limitati).

MUSEO DELLA CATTEDRALE

Per ampliare ancora di più l’offerta culturale, lunedì 29 aprile il Museo della Cattedrale rimarrà eccezionalmente aperto con l’orario e le modalità infrasettimanali: dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17) e salita in cupola con prenotazione anticipata obbligatoria.

i paratici e le “pietre parlanti” della cattedrale

Inoltre, mercoledì 1°maggio sarà possibile prendere parte alla visita tematica «I paratici e le “Pietre parlanti” della cattedrale»: alle ore 14:30 in occasione della Festa dei Lavoratori, passeggiando all’interno della Cattedrale, si andrà alla scoperta delle figure professionali dei Paratici, raffigurati su alcuni dei grandi pilastri dell’edificio. Questi bassorilievi medievali ancora oggi ci parlano della Piacenza che fu, raccontando di vite e lavoratori che furono protagonisti della costruzione della Cattedrale. Con le loro, sarà anche possibile ascoltare le storie di altre figure che emergono dai pilastri del Duomo e “indagare” sulla facciata della chiesa un’altra piccola curiosità legata alla Piacenza di un tempo. Prenotazione consigliata, ritrovo all’interno della Cattedrale. È richiesto un contributo di partecipazione.

“Minecraft Cattedrale”

Sempre nel pomeriggio di mercoledì 1°maggio, i nostri piccoli visitatori potranno trasformarsi in costruttori medievali con l’attività didattica “Minecraft Cattedrale: architetti per un giorno” Creta, legno, foglie e pigmenti ottenuti da pietre e terra: come veri architetti, per pensare e disegnare un progetto e poi costruire una cattedrale in miniatura, utilizzando piccoli blocchi di creta ed altri materiali a disposizione, mettendo in gioco creatività e fantasia. Durata 1 ora e mezza. Età 6-11 anni. È richiesto un piccolo contributo di partecipazione.

“Primavera ad Arte”

Gli eventi fanno parte della rassegna “Primavera ad Arte” (www.piacenzapace.it). Per info e prenotazioni, scrivere a [email protected] o chiamare il 331 4606435 (numero attivo dalle 10:00 alle 18:00).