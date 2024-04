Festa del Primo maggio, i sindacati: “Sarà l’Europa il tema trainante”. Gli eventi

Sarà l’Europa il tema trainante delle manifestazioni che Cgil, Cisl e Uil organizzeranno per celebrare il Primo Maggio.

A Piacenza si partirà alle 8.30 con la commemorazione dei caduti in via Caduti sul lavoro, alle 9.30 corteo da piazzale Genova con la banda Ponchielli per arrivare in piazza Cavalli dove, alle 10.30, ci sarà l’incontro su “Pensieri, musica e parole sul lavoro”.

PRIMO MAGGIO A MONTICELLI

Celebrazione anche a Monticelli: concentramento corteo in piazza Matteotti, avvio alle 10 e omaggio a tutti i caduti e alle 11 al giardino del municipio comizio del segretario regionale UILPA Giorgio Franchini.