Cortei, commemorazioni e concerti: gli eventi della festa del Primo maggio

Oggi è il primo maggio, festa dei lavoratori, e come ogni anno in città e provincia si tengono manifestazioni sul tema.

LE MANIFESTAZIONI A PIACENZA

Sarà l’Europa il tema trainante delle manifestazioni che Cgil, Cisl e Uil organizzeranno per celebrare il Primo Maggio.

A Piacenza si partirà alle 8.30 con la commemorazione dei caduti in via Caduti sul lavoro, alle 9.30 corteo da piazzale Genova con la banda Ponchielli per arrivare in piazza Cavalli dove, alle 10.30, ci sarà l’incontro su “Pensieri, musica e parole sul lavoro”.

Alla Cooperativa Sant’Antonio, in via Emilia Pavese, tradizionale “Cuncertass”: alle 12.30 pastasciuttata, inizio musica dalle 15.

PRIMO MAGGIO A MONTICELLI

Celebrazione anche a Monticelli: concentramento corteo in piazza Matteotti, avvio alle 10 e omaggio a tutti i caduti e alle 11 al giardino del municipio comizio del segretario regionale UILPA Giorgio Franchini.

NON SOLO MANIFESTAZIONI

MUSEI CIVICI

I Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle 10 alle 18, proponendo quattro visite guidate – sino ad esaurimento dei posti disponibili – nei seguenti orari: alle 10.15 alla Sezione Archeologica, alle 11.30 e 16.15 alla Pinacoteca, alle 15 alla collezione Civica e delle Carrozze. Le prenotazioni, consigliate, si raccolgono allo 0523-492658 o scrivendo a [email protected]

Anche il Museo Civico di Storia Naturale sarà aperto, in occasione della Festa dei Lavoratori, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Lo sportello di accoglienza turistica Iat-R (tel. 0523-492001) sarà a disposizione per informazioni, in piazza Cavalli 7, dalle 10 alle 16.