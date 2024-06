“Lo Specchio di Piacenza”, l’esperienza di mamma adottiva di Giulia Cagnolati

È un tragitto ricco di fascino e sorprese quello che accompagna il telespettatore nelle pieghe di “Lo specchio di Piacenza”, programma settimanale di Telelibertà ideato e condotto dalla direttrice Nicoletta Bracchi. Ogni episodio si propone di far conoscere e narrare storie di vita autentiche, mettendo in luce le prospettive e le visioni uniche di chi vive e anima la comunità piacentina.

Il programma si immerge nella quotidianità svelando l’anima vibrante della città attraverso i racconti di chi è in prima linea in ambiti diversi della società.

Da imprenditori e artisti, a insegnanti e operatori sociali, “Lo specchio di Piacenza” dà voce a chi contribuisce con passione e impegno alla crescita e allo sviluppo del territorio.

“Lo Specchio di Piacenza” non si limita a raccontare i successi e le conquiste, ma si avventura anche nelle sfide e nelle difficoltà affrontate dai suoi protagonisti.

Nella puntata di oggi

Al centro dello studio dello Spazio Rotative, questa sera, alle ore 20.30, nella ventunesima puntata, si accomoda la dottoressa Giulia Cagnolati, responsabile del Centro per le Famiglie del Comune, che racconta la sua esperienza di mamma adottiva.

L’adozione è un’avventura emotiva e trasformativa, che arricchisce come individui e come coppia. Ogni tappa del percorso, dall’incontro iniziale con gli assistenti sociali alle lunghe attese fino all’abbraccio con il proprio figlio per un momento di crescita e di scoperta.