Intervista a Marco Perini: “Due anni da mediano, credo nel vero dialogo”

Due anni “da mediano” quelli di Marco Perini nella giunta Tarasconi. “Un assessorato di retroguardia, il mio”; ne parla per spiegare il ricorso al repertorio canoro di Luciano Ligabue: avere le deleghe a Bilancio e Personale “è un po’ come fare in modo che i colleghi che lavorano davanti, in attacco, possano farlo al meglio commisurando a dovere le compatibilità, e credo che in questi anni di grande sforzo riorganizzativo si siano messe solide fondamenta per poter lavorare bene anche dopo”.

Un dopo che tra qualche giorno, quando le dimissioni di Perini da assessore e da vicesindaco verranno formalizzate, risponderà al nome di Gianluca Ceccarelli, l’esponente della lista civica Piacenza Oltre chiamato ad assumere la delega al Bilancio (quella al Personale dovrebbe avocarla a sé Tarasconi, mentre la carica di vicesindaco è destinata a Matteo Bongiorni). Un passaggio motivato con gli equilibri interni alla maggioranza, la necessità di “risarcire” Piacenza Oltre del posto in giunta non scattato due anni fa.

L’INTERVISTA COMPLETA A CURA DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’