Upa Federimpresa, doppia festa: 75esimo compleanno e mezzo secolo di imprese

Fondata nel 1949, ha da sempre rappresentato un punto di riferimento per le aziende piacentine, tanto che molte di quelle associate hanno tagliato il prestigioso traguardo dei 50 anni e oltre di attività. Era dunque il caso di fare una doppia festa quest’anno per l’Upa Federimpresa di Piacenza, arrivata ai suoi primi 75 anni di vita. Il salone di Palazzo Costa è stato il teatro perfetto per celebrare il lieto evento, con un grande ritrovo che si è tenuto ieri mattina per premiare anche le imprese che hanno raggiunto il fatidico “mezzo secolo”.

A fare gli onori di casa il presidente Pietro Bragalini, assistito dai vice Giancarlo Gerosa e Luigi Prospiti, con ospiti d’onore la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, il prefetto Paolo Ponta, Filippo Cella, vicepresidente della Camera di Commercio dell’Emilia Romagna, e Amilcare Renzi, segretario regionale di Confartigianato.

LE AZIENDE premiatE

Tutti i premiati di quest’anno: Bocchi Costruzioni, Teora Immobiliare di Cattivelli Marco, Masera Renzo & C., Uttini Bruno, O.R.M.A. Di Battistotti Davide, Autocarrozzeria S.Marco, Emilia-Car di Cattadori Carlo & C., Scotti Pino, Rettifica Oram di Anelli Fabio e Vincenzi Carlo, Società Bionda di Bionda Tullio & Aureliano, Sozzi Roberto E.C., Mobilarte di Arnanti Armando & C., Tip.Le.Co. di Bragalini Pietro e Barbieri Stefano, Bussandri Andrea & C., Copelli Angelo, Visconti Eleonora, Casalini Franco e Francesco, Officina Sfulcini Fiorenzo, Vittorio & Giorgio, Rivoli Claudio, I.C.E. di Fummi Giordano & f.lli, O.R.T. Di Conti Franco, Pasticceria Gobbi di Ernestini Enrica, Andrea e C., Premoli Gianni, Badini Gaetano di Badini Michelangelo, Crovetti Claudio, Pignacca Michele & C.

L’ARTICOLO DI GABRIELE FARAVELLI SU LIBERTA’