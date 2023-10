Truffe agli anziani, Anap e Upa Federimpresa: “Sensibilizzare e prevenire”

La prevenzione contro le truffe agli anziani non smetterà mai di essere fondamentale per impedire che finiscano vittime di trappole vecchie e nuove. Se da un lato ci sono episodi in cui l’attenzione e gli accorgimenti hanno permesso di sventare il raggiro, dall’altro la cronaca continua a raccontare di imbrogli andati a segno, lasciando ai malcapitati, oltre al danno economico, l’amarezza di essere ingenuamente caduti del raggiro.

Anap, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati assieme a Upa Federimpresa ha organizzato a palazzo Costa di Piacenza la “Giornata Nazionale per la sicurezza degli anziani”, un incontro proprio per sensibilizzare ancora una volta la terza età su una problematica che colpisce una delle fasce sociali più esposte a questo genere di reati.

Una giornata, coordinata da Anap Confartigianato e dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale svolta in sinergia con le Forze dell’ordine intervenute per illustrare le varie casistiche delle truffe agli anziani, e per suggerire semplici comportamenti e accorgimenti per prevenirle con efficacia.