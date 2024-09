Finto incidente stradale, anziana truffata: consegna migliaia di euro e gioielli

Torna a colpire la banda dei truffatori del finto incidente stradale, la vittima una pensionata piacentina di ottanta anni che è caduta nel tranello ed ha consegnato diverse migliaia di euro e i gioielli di famiglia, a coloro che pensava essere un avvocato e un carabiniere. E’ accaduto l’altro giorno in centro. Questo episodio si va ad aggiungere ad altri cinque episodi di truffa avvenuti nel corso dell’ultimo fine settimana e a due tentativi di truffa.

La pensionata era in casa quando ha ricevuto una telefonata che le segnalava di suo figlio rimasto coinvolto nell’incidente. Poco dopo ha chiamato una seconda persona che spacciatasi per avvocato, ha detto alla donna che per evitare l’arresto del figlio era necessario pagare una cauzione per espletare formalità burocratiche e che di lì a poco sarebbe arrivato qualcuno per ritirare il denaro.