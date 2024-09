Il 19 ottobre al Municipale ritorna “Piacenza ricorda”, concerto di beneficenza

A Piacenza torna l’emozione trasmessa dalla musicalità dei Cani della Biscia.

Tornano sensibilità, memoria, voglia di ricominciare, esserci. Torna “Piacenza ricorda”. L’apprezzatissimo concerto-spettacolo di beneficenza che l’anno scorso ha gremito il Teatro Municipale è pronto a segnare il passo anche di questo 2024.

L’appuntamento è alle ore 21.00 di sabato 19 ottobre: stessa location e vibrante energia, ma con tante coinvolgenti novità. I biglietti sono acquistabili da oggi, sabato 28 settembre, nella biglietteria del Teatro Municipale, o a partire dalle 12.00 di mercoledì, tramite la piattaforma online “Clappit” (www.clappit.com).

Sul pentagramma della serata corre il ricordo del Covid, che si rinnova in note di memoria e speranza: venti canzoni d’autore inframmezzate da alcuni passaggi di riflessione. Uno scambio di verità per superare ogni contraddizione che il dolore porta con sé. Per ritrovarsi, respirare, piangere un amico perduto e abbracciarne di nuovi. Per plaudire alla forma della vita in tutte le sue fome.

“È una serata che Piacenza si merita. Un momento di dialogo e confronto che in tanti ci hanno chiesto di riproporre dopo il risultato dell’anno scorso: non solo un successo di musica e pubblico, ma – hanno spiegato Patrizio Capelli e Franco Pugliese, curatori della serata – occasione di gioia e cammino condiviso. Insieme – hanno suggerito – vivremo il Municipale come una grande sala d’aspetto d’aeroporto. Un luogo in cui, tutti persi nei propri pensieri, condividono l’attesa del domani. Tutti singolarmente ma ognuno parte di qualcosa e dell’altro. Emozioni che solo la grande musica sa donare”.

E se proprio la bravura dei Cani della Biscia sarà esperanto di “Piacenza ricorda”, a dettare il tempo ci penseranno le parole dei migliori cantautori italiani così come quelle delle voci recitanti di Liliana Palumbo, Elisa Cantoni e del Presidente della sezione piacentina della Lega Italiana Lotta ai Tumori Franco Pugliese. La Lilt, organizzatrice dell’evento, è sempre attenta a promuovere la salute e attuare forme di prevenzione che contribuiscano al benessere delle persone. Come per la scorsa edizione non sono inoltre mancati l’entusiastico patrocinio del Comune di Piacenza e il convinto sostegno di numerosi enti e realtà locali tra cui Fondazione di Piacenza e Vigevano e Ausl di Piacenza.

Se “Piacenza ricorda” promette di confermarsi l’evento del cuore nel cuore della città, va infine ricordato il suo importante scopo benefico: la somma raccolta sarà destinata in parti uguali all’hospice “Casa di Iris”, all’associazione di volontariato per ragazzi autistici “La Matita Parlante” e al progetto “Casa Alba”, una struttura per donne vittime di violenza.