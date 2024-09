Mercato europeo, assegnate tre targhe ai migliori banchi: italiano, europeo, originale

Prosegue l’edizione d record del Mercato Europeo, che con 150 le bancarelle arrivate da 30 Paesi ha invaso il Facsal. Per molti ambulanti quella piacentina è ormai una tradizione consolidata. C’è tempo fino alla mezzanotte di domani per assaggiare un po’ di Europa, e non solo.

E tra bretzel e dischi in vinile decorati questa mattina sono stati assegnati da Confcommercio e Fiva (Federazione italiana venditori ambulanti), che assieme al Comune di Piacenza hanno organizzato l’evento, tre riconoscimenti:

Maurizio Baldi: Targa miglior banco originale

Viviana Macaro: Targa miglior banco italiano

Tobias Seifert: Targa miglior banco europeo