Dalla picula nell’arancino all’aperitivo russo: premiati i banchi al Mercato europeo

Stupore e gioia negli occhi degli ambulanti del Mercato europeo che, a sorpresa, questa mattina hanno ricevuto un premio dall’Unione commercianti. Ogni anno, gli organizzatori della manifestazione attribuiscono un riconoscimento al banco più originale, al miglior banco internazionale e al miglior banco italiano.

La targa allo stand più originale quest’anno è stata assegnata al banco la cui specialità è il caviale abbinato alla vodka; il premio al miglior banco internazionale è andato all’Ecuador per abbigliamento e accessori dal Sud America (entrambi gli stand partecipano al Mercato europeo fin dalla prima edizione). Prima partecipazione fortunata per Giusté che ha subito conquistato il premio come miglior banco italiano. Giulia e Stefania propongono tipicità piacentine rivisitate, come gli arancini alla piccola di cavallo e i bignè al merluzzo.

Alla premiazioni hanno partecipato il direttore di Confcommercio Gianluca Barbieri, il presidente Fiva, Adriano Anselmi e l’assessore al Commercio, Simone Fornasari. Il Mercato europeo giunto alla 18esima edizione prosegue fino a domani sera. I banchi presenti sul Facsal sono 145.

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA