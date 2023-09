Venerdì parte il mercato europeo: “25 banchi in più e oltre 200mila visitatori”

Piacenza per un fine settimana sarà capitale internazionale e punto di incontro tra diverse culture, sapori ed eccellenze provenienti da tutto il mondo. Da venerdì a domenica il pubblico passeggio si vestirà a festa per ospitare la 18esima edizione del mercato europeo. “Un’edizione speciale – sottolinea Adriano Anselmi, presidente di Fiva Piacenza (Federazione italiana venditori ambulanti) -. Rispetto all’anno scorso ci saranno 25 banchi in più a testimonianza di quanto sia diventata attrattiva la nostra città”.

Non solo espositori internazionali, il mercato europeo sarà anche un’ottima vetrina per le produzioni locali: “Abbiamo una ventina di banchi piacentini che proporranno ai visitatori le nostre eccellenze, svariando dai salumi ai formaggi, passando per birra e vino” spiega Anselmi. “Il mercato europeo è un evento ormai consolidato che ci permette di far conoscere la nostra città ben oltre i confini provinciali” commenta l’assessore allo sviluppo e alla valorizzazione commerciale Simone Fornasari. Del suo stesso avviso Raffale Chiappa, presidente di Confcommercio: “Ci aspettiamo oltre 200mila visitatori – sottolinea -. Il format piace e crediamo fortemente possano essere tre giorni di grandi soddisfazioni per commercianti e consumatori”.

“Banchi e visitatori in aumento sono dati preziosi per la nostra città – conclude Gianluca Barbieri, direttore di Confcommercio Piacenza -. Venerdì all’inaugurazione del mercato saranno presenti anche i rappresentanti di Confcommercio Aosta che verranno qui per prendere appunti sull’organizzazione della manifestazione. Piacenza ha tanto da offrire”.