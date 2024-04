Piacenza celebra il suo asparago: “Ortaggio versatile che fa bene alla salute”

Non solo coppa, salame e pancetta. Il nostro territorio vanta diverse eccellenze che portano in alto il valore aggiunto espresso da produttori e agricoltori piacentini. Nell’ampio elenco di produzioni di valore non manca di certo quella dedicata all’asparago, ortaggio povero di grassi e ricco di vitamine capace di sposarsi al meglio con innumerevoli ricette grazie alla sua versatilità.

Rassegna gastronomica dedicata all’asparago

All’asparago è dedicata una vera e propria rassegna gastronomica alla quale partecipano 15 ristoranti di Piacenza e provincia che fino al prossimo 16 maggio proporranno piatti o interi menù dedicati all’ortaggio coltivato da tredici aziende del territorio unite all’interno del Consorzio asparago piacentino.

“Siamo piccoli produttori in un piccolo consorzio che punta a una qualità manicale – precisa il consigliere Luigi Bisi -. Abbiamo molta cura della freschezza e del valore del prodotto finale”. Gli aderenti al consorzio sottoscrivano infatti un disciplinare molto stringente che prevede, tra l’altro, un utilizzo ridotto della chimica.

“Il freddo riduce la produzione ma aumenta la qualità”

L’asparago è un prodotto stagionale che deve fare i conti con il continuo sbalzo di temperature a cui stiamo assistendo in questi giorni. “Purtroppo freddo e pioggia non stanno aiutando perché limitano la produzione, anche se – precisa Bisi – il freddo non è solo fattore negativo quando si parla di asparagi, visto che contribuisce al miglioramento della qualità”.

Asparago: ortaggio versatile che fa bene alla salute

La rassegna dell’asparago piacentino è promossa da Confcommercio Piacenza, socio fondatore del consorzio nel 2009. “Siamo orgogliosi di promuovere un prodotto versatile come l’asparago, eccellenza del nostro territorio” il commento di Roberto Carbonetti, presidente di Fipe Confcommercio Piacenza. “L’asparago si presta a tantissime ricette, dagli antipasti al dolce – conclude Carbonetti -. Io personalmente lo amo quando nei primi, in particolare nei risotti, ma consiglio a tutti di provarlo come gusto di gelato”.

“Quando ristoranti e produttori piacentini dialogano a vincere è l’intero territorio” evidenzia il direttore di Confcommercio Piacenza Gianluca Barbieri prima di rimarcare le qualità dell’ortaggio: “L’asparago fa bene al fegato, all’intestino e abbassa il colesterolo. Inoltre è ricco di vitamine e proprietà nutrizionali”.

Oltre alla rassegna verrà organizzato in sinergia con l’Accademia della cucina piacentina un concorso per chef amatoriali che si sfideranno a suon di piatti dedicati proprio all’asparago. Che vinca il più buono.