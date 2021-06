Confcommercio ai sindaci piacentini: “Esenzione Tari e iniziative per il turismo”

Esenzione della Tari 2021 e collaborazione per iniziative che possano riportare la gente nelle piazze: l’invito arriva da Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza, a pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge Sostegni bis, uno strumento che Confcommercio Italia definisce “un aiuto importante alle imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi in generale”: “Un passo in avanti che però – sottolinea Chiappa – deve essere inserito in un percorso di piena ripresa dei pubblici esercizi e della vita sociale delle nostre comunità”.

Una delle novità accolte positivamente da Confcommercio tra quelle contenute nel decreto è la dotazione di 600 milioni di euro per consentire ai Comuni di abbattere la Tari 2021 per i locali costretti a tenere chiuse le serrande per le note disposizioni anti Covid. “L’auspicio, ora, è che i sindaci rispettino l’indicazione arrivata nelle scorse settimane dalla stessa Anci, l’associazione nazionale dei Comuni italiani, e dispongano l’esenzione completa dal pagamento per l’anno in corso” dichiara Chiappa rimarcando contemporaneamente un concetto: “Ristori ed esenzioni sono una boccata d’ossigeno per le nostre attività ma quello che chiediamo è di avere le mani libere per impegnarle in ciò che sappiamo e vogliamo fare, ovvero lavorare. Abbiamo bisogno della piena operatività, nel rispetto doveroso di norme e precauzioni anti Covid, per rimettere in movimento l’economia del territorio. Per fare ciò occorre che i turisti riprendano a scegliere i bellissimi borghi della nostra provincia e che i piacentini tornino a socializzare in piena tranquillità”.

Da qui l’invito ai sindaci del territorio: “Siamo pronti a collaborare per ogni evento o iniziativa, nel rispetto delle norme, per portare le persone a rivitalizzare piazze, spazi urbani, centri storici e parchi pubblici. Noi ci mettiamo la nostra esperienza e la nostra buona volontà”.