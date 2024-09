Mercato Europeo a Piacenza: inaugurazione con oltre 150 banchi da 30 Paesi

Torna il Mercato Europeo a Piacenza. E’ stata presentata questa mattina presso la sala del Consiglio del Municipio la XIX edizione della kermesse che torna, dal 27 al 29 settembre sul Facsal. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore al commercio Simone Fornasari, il direttore di Confcommercio Piacenza Gian Luca Barbieri ed Elisabetta Pizzagalli di Funtasia.

Il Mercato Europeo, organizzato da Confcommercio Piacenza, FIVA Confcommercio e Mercanti di Qualità con la collaborazione del Comune di Piacenza, porterà sul Pubblico Passeggio 154 banchi provenienti da oltre 30 Paesi. Sarà dunque un’edizione da record con una decina di espositori in più rispetto allo scorso anno: 79 banchi saranno dedicati al food mentre 75 saranno non food.

Un vero e proprio “giro del mondo” tra sapori e profumi: crêpes olandesi, birre bavaresi, formaggi piemontesi, specialità toscane, biscotti bretoni, paella spagnola ma anche tante eccellenze locali, come salumi, vini e dolci. Non mancheranno prodotti artigianali, abbigliamento, oggetti artistici e articoli per il benessere e per la casa.

MERCATO EUROPEO A PIACENZA: L’INAUGURAZIONE

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 27 settembre alle 11,30 davanti alla statua di Sant’Antonino mentre nella mattinata di sabato verranno premiati i tre migliori banchi nelle categorie estero, Italia e idea più originale, con partenza sempre dalla statua di Sant’Antonino alle 10.

EVENTI COLLATERALI AL MERCATO EUROPEO

Quest’anno ci sarà anche una novità come ha spiegato l’assessore Simone Fornasari: “E’ un evento giunto alla sua diciannovesima edizione e quindi assolutamente consolidato atteso da tutto il territorio e non solo, perché attira anche numerosi visitatori da aree limitrofe. Ringrazio tutta l’organizzazione, Confcommercio e Fiva per essersi messi a disposizione nell’ascolto di una necessità che è emersa nel cercare di coinvolgere anche una parte di città più lontana dalla zona di esposizione del Pubblico Passeggio. Nelle giornate di sabato e domenica nelle vie del centro ci saranno eventi che cercheranno di interconnettere il Mercato Europeo con il cuore di Piacenza e saranno rivolti sia ai più piccoli sia agli adulti”.

Sabato 28 settembre, a partire dalle 15,30, gli artisti di Funtasia, indossando costumi a tema culinario, coloreranno e animeranno le vie del centro storico con una Parata del Gusto. Domenica 29 settembre sia al mattino sia al pomeriggio ci saranno eventi con giocolieri ed equilibristi davanti alla chiesa di San Francesco (10,45 e 16,30), davanti alla chiesa di Santa Teresa (11,30 3 17,30) ed in piazza Duomo (alle 15,30 e alle 18,00).

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ