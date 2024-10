“Scarpette Rosse”, questa sera su Telelibertà il film “La congiura degli innocenti”

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “La congiura degli innocenti”, un film di Alfred Hitchcock del 1955 girato in uno scintillante Technicolor.

Un titolo meno noto ingiustamente sottovalutato tra quelli “americani” di Hitchcock, perché, nonostante ci sia un morto e un mistero da risolvere, è lontano dai soliti film del regista britannico con personaggi traumatizzati che vengono indagati psicologicamente: infatti si tratta di una commedia nera dai toni grotteschi scritta e interpretata in maniera superlativa.