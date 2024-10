Piacenza città sicura? Stasera a “Nel mirino” i risultati del sondaggio di Poleis

Piacenza è una città che può dirsi sicura oppure no? Un sondaggio realizzato dalla società Poleis per il Comune di Piacenza ha posto la domanda ai piacentini. Ne è uscito un quadro composito, i cui risultati saranno discussi e analizzati questa sera alle 21 a “Nel mirino”. Alla trasmissione di Telelibertà, condotta dai giornalisti Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi, interverranno la sindaca Katia Tarasconi, il consigliere comunale della Lega Luca Zandonella, Sergio Fornari del Gruppo di vicinato di Sant’Antonio, e Marco Piccoli, educatore di strada.

percezione di sicurezza

Si parlerà della percezione della sicurezza che i piacentini hanno del quartiere dove risiedono, si cercherà inoltre di individuare alcune zone del centro considerate più critiche. Fra queste, nell’analisi condotta da Poleis, è emersa ad esempio quella della stazione. Quanto può essere utile la tecnologia? E l’installazione di telecamere e una maggiore illuminazione pubblica? Sono previste maggiori risorse da stanziare per la polizia locale al fine di presidiare il territorio? Quanto sono utili e come funzionano i Gruppi di vicinato? Sono solo alcune delle domande alle quali si cercherà di dare risposta.

Un focus sarà quindi posto sui furti nelle abitazioni, sui comportamenti di molti giovani, considerati inappropriati, e sul degrado lamentato da diversi cittadini. Riguardo a quest’ultimo punto, sfruttando l’occasione di avere al tavolo dello Spazio Rotative la sindaca Tarasconi, si inquadreranno le strategie educative che l’amministrazione pone in essere per affrontare il fenomeno.

