Podenzano, la Mostra del Presepe all’oratorio Scotti fino al 6 gennaio

Unisce spiritualità e tradizione l’iniziativa della “Mostra del Presepe” in corso nel salone dell’oratorio “Giuseppino Scotti” di Podenzano, in via Marconi (accanto alla chiesa parrocchiale), aperta fino al 6 gennaio 2025. Il Gruppo Podenzano Presepi, la Parrocchia, il Comune, le associazioni locali sono gli organizzatori di questa esposizione che è arrivata alla decima edizione.

Nel salone una distesa di presepi, circa 55, realizzati da presepisti piacentini e del Nord Italia, di sughero, di cartongesso, di terracotta, meccanici, grandi e piccoli. “Ognuno vede il presepe con i propri occhi – riflette il promotore Giuseppe Campanello, che è tra i presepisti -. Ogni volta che realizzo un presepio mi domando: Chi è Gesù per me? E penso che ha rivoluzionato l’umanità, ha segnato il tempo, ed è una figura importante anche per altre religioni. Ci abbraccia tutti ed ama tutti. Quanto lo amiamo noi?”.

All’oratorio “Scotti” si potrà per esempio ammirare un presepio da Piadena, in provincia di Cremona, inserito in un libro aperto del Vangelo, in cui alcune righe raccontano la nascita di Gesù.

Sono presenti anche alcuni presepi del laboratorio di falegnameria dell’Assofa, l’associazione che si occupa di giovani-adulti disabili.

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15 alle 19 e, da giovedì a domenica anche al mattino, dalle 10 alle 12. L’ingresso è libero, ma sarà possibile lasciare un’offerta libera. La somma raccolta sarà poi donata in beneficenza.

Al taglio del nastro anche il sindaco Riccardo Sparzagni, con la vicesindaca Raffaella Boselli e l’assessore alla cultura Renato Lavezzi.