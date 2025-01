E-book e molto altro, arriva il corso del Comune per la formazione digitale

Quante volte capita di sentirsi un po’ a disagio nel non saper usare al meglio gli strumenti digitali odierni? Molto spesso, soprattutto perché questi cambiano ed evolvono continuamente.

Per questo motivo il Comune di Piacenza, insieme alla biblioteca Passerini-Landi, ha deciso di offrire un corso gratuito di alfabetizzazione digitale. Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano il desiderio di sfruttare al meglio le risorse tecnologiche del sistema bibliotecario regionale.

Al momento per l’appuntamento di mercoledì 15 gennaio, dalle 9 alle 12, sono disponibili ancora dei posti. La lezione si terrà nella sala corsi della sede di via Carducci, dove verrà spiegato come utilizzare la piattaforma EmiLib e le sue app di lettura.

Coloro che parteciperanno al corso potranno iscriversi anche al servizio MLOL (Media Library Online), col quale poi accederanno a EmiLib.

Sulla piattaforma è possibile leggere e-book, giornali, riviste, ma anche ascoltare audiolibri.

Il corso è tenuto dai referenti del progetto Punto Digitale Facile, realizzato dal Comune in coprogettazione con il Consorzio Sol.co., insieme al personale della biblioteca.