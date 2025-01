Educazione e musica, la preside Simona Favari si racconta a Lo Specchio

Lo Specchio di Piacenza, dallo Spazio Rotative, celebra l’educazione e la musica attraverso il racconto di Simona Favari, dirigente scolastica e docente, anima del progetto musicale Cinque Quarti. Questa straordinaria iniziativa ha dato vita a un’orchestra giovanile che oggi coinvolge oltre 400 studenti di scuole elementari e medie, promuovendo l’amore per la musica e l’inclusione sociale. Favari, dirigente del Polo Volta di Castel San Giovanni, ha trasformato la sua visione educativa in una missione: far crescere gli studenti non solo sul piano didattico, ma anche umano e sociale.

Allo Spazio Rotative, durante la puntata, intervistata da Nicoletta Bracchi, Favari parlerà delle sfide e dei successi di Cinque Quarti, ispirato ai metodi innovativi di José Antonio Abreu.

Un progetto che intreccia arte, formazione e comunità, portando giovani musicisti a esibirsi in prestigiosi contesti come il Teatro Municipale di Piacenza. La musica diventa un potente strumento per abbattere barriere e costruire legami, dimostrando che l’arte può essere il cuore pulsante di una formazione completa e inclusiva. Favari condividerà anche la sua filosofia educativa, che pone al centro il ruolo degli insegnanti, dei genitori e di una rete scolastica che lavora insieme per offrire opportunità uniche agli studenti. Un appuntamento per scoprire come passione, determinazione e creatività possano intrecciarsi con una comunità scolastica. Tutte le puntate sono disponibili sul sito on demand di Telelibertà.