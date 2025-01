Rovero al Municipale: “Tornare a Piacenza mi fa battere il cuore”

Una storia di talento, passione e poesia che prende vita in un batter d’arabesque. È quella di Giacomo Rovero, danzatore solista del prestigioso Royal Ballet di Londra, che ha saputo trasformare un sogno in una carriera straordinaria. Partito dalla sua Piacenza con determinazione e vocazione, Rovero è oggi una delle figure più apprezzate del panorama internazionale della danza.

Questa sera, domenica 26 gennaio, alle ore 19, Rovero torna sul palcoscenico del Teatro Municipale di Piacenza, il luogo che ha segnato i suoi primi passi artistici, per un evento che si preannuncia imperdibile. Un appuntamento unico per gli amanti della danza, ma anche per chi desidera lasciarsi emozionare da una storia di sacrificio, eleganza e passione pura.

“Lo spettacolo al Municipale – commenta Giacomo – attraversa diverse atmosfere coreografiche. Nel primo atto ci saranno un insieme di passi a due e assoli che offriranno una panoramica su tecniche e stili differenti, mettendo in luce l’individualità di ogni interprete. Personalmente, porterò in scena un assolo che esplora l’espressività e il virtuosismo. Mi riferisco a “Dance of the blessed spirits”, coreografia di Frederick Ashton, su musiche di Gluck tratta dall’Orfeo ed Euridice. Nel secondo atto, invece, ci caleremo in una dimensione più corale con un estratto dal terzo atto del balletto Raymonda. Qui interpreteremo un pezzo di gruppo che crea un momento di grande impatto visivo. È uno spettacolo pensato per offrire un’esperienza variegata al pubblico, alternando momenti di intimità e introspezione ad altri di pura energia. Aspettatevi altre sorprese con estratti dal Lago dei cigni e Romeo e Giulietta”.

In scena al Municipale, questa sera, ci sarà anche Annette Buvoli, prima solista del Royal Ballet e con origini piacentine.

“Proprio così, sono davvero felice che anche Annette possa finalmente calcare il prestigioso palco del nostro teatro. È un’occasione speciale per lei, ma anche per la città, che avrà modo di apprezzare il suo talento e la sua delicata arte. Annette ed io siamo legati da una profonda amicizia, e spesso parliamo di Piacenza, della sua bellezza e di quel senso di appartenenza che portiamo entrambi nel cuore, anche vivendo e lavorando all’estero. Con noi balleranno anche Harris Bell, Martin Diaz, Sae Maeda, Marco Masciari, Ella Newton Severgnini, Aiden O’Brien, Viola Pantuso, Sumina Sasaki”.

L’articolo di Matteo Prati su Libertà