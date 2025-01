Cassa integrazione: è boom nel 2024, a Piacenza aumenta del 19,7%

Cassa integrazione sempre più adottata nel mondo del lavoro. Questo è il dato allarmante che emerge dall’Osservatorio Inps.

In Emilia-Romagna nel 2024 sono state autorizzate 60,5 milioni di ore di cig, rispetto ai 39 milioni del 2023.

Anche nella provincia di Piacenza la situazione restituisce un quadro negativo, perché le ore sono aumentate del 19,7% per un totale di 1.182.475 ore.

La provincia che fa registrare il risultato peggiore è quella di Reggio-Emilia, dove la cig nel 2024 è aumentata del 136,3%, seguita dalle province di Bologna, +71,8%, e Modena +52,5%.

L’unica dove la misura è stata adottata meno nel 2024 rispetto al 2023 è Ferrara, dove è diminuita del 2,5%.

Il settore che risulta maggiormente in crisi è quello di pelli, cuoio e calzature: +157% di cassa integrazione.

Un trend, quello piacentino e regionale, in linea con quello nazionale. In tutta l’Italia, infatti, la cig è stata autorizzata il 21,1% in più.

“I dati rilasciati dall’INPS – commenta il Segretario Generale CGIL Emilia Romagna Massimo Bussandri – sono gravi e preoccupanti. Contesto internazionale, crisi della manifattura tedesca e rallentamento dell’economia italiana stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema manifatturiero a livello nazionale e regionale. La crisi industriale dovrebbe essere la priorità del Governo, che invece ripropone la ricetta inutile e dannosa dell’austerità, come sempre pagata dai più deboli. Chiediamo da mesi risposte concrete su investimenti, politiche industriali e ammortizzatori sociali ma il Governo appare completamente disinteressato alle condizioni reali dell’economia e del lavoro del Paese”.