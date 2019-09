Grandi campioni attesi nel weekend al Campionato italiano Elite di ciclismo su pista

Si disputerà al velodromo Pavesi di Fiorenzuola il campionato italiano 2019 di ciclismo su pista, maschile e femminile, della categoria Elite. Le gare tricolori sono in programma sabato 7 e domenica 8 settembre, due giornate nelle quali verranno disputate le prove delle discipline olimpiche. In totale saranno sei i titoli italiani Elite che verranno assegnati: velocità individuale uomini e donne, keirin uomini e donne, madison uomini e omnium uomini. Velocità e madison si disputeranno nel pomeriggio di sabato, mentre keirin e omnium andranno in scena domenica.

Due giornate di grandi gare che chiuderanno la stagione 2019, anno del novantesimo compleanno del Velodromo di Fiorenzuola, nato nel 1929 e dal 2008 intitolato ad Attilio Pavesi, oro olimpico nel ciclismo ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1932.

PROGRAMMA CAMPIONATO ITALIANO ELITE