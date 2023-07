Ciclismo su pista, Viviani e Scartezzini vincono la 6 Giorni delle Rose di Fiorenzuola

Sono Elia Viviani e Michele Scartezzini, coppia in gara con la maglia della Acef, a vincere al velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola l’edizione numero 26 della 6 Giorni delle Rose Internazionale, decisa all’ultimissimo sprint della madison finale, vinto da Viviani, che ha così superato la coppia della Bussandri formata dall’australiano Liam Walsh e dallo statunitense Peter Moore. Terzo posto per Lev Gonov e Ivan Smirnov (GM Termosanitari).

Per Viviani e Scartezzini si tratta del quarto successo conquistato alla 6 Giorni, il secondo insieme (la prima volta fu nel 2016). Sul podio finale hanno dunque indossato la maglia bianca Siderpighi che contraddistingue i leader della gara. A inizio serata era sulle spalle di Davide Boscaro e Mattia Pinazzi, che hanno poi chiuso in quarta piazza. 64 punti per i vincitori, 60 per la coppia della Bussandri, 54 per Gonov e Smirnov, 51 per Pinazzi e Boscaro.

Nel giro lanciato c’era stata la vittoria degli olandesi Elmar Abma – Wessel Mouris (Alu Tecno) con il tempo di 21″116.

Ma ieri sera sono andate in scena anche le gare internazionali femminili individuali. In primis la corsa a punti, Gran Premio Rossetti Market, vinta dalla tedesca Lea Lin Teutenberg davanti alla neozelandese Michaela Drummond e a Martina Fidanza.

Altra gara disputata questa sera è stata quella dell’inseguimento individuale U23 (Gp Arda Natura): successo della neozelandese Samantha Connelly (3’43”19) davanti all’azzurra Matilde Bertolini e alla francese Lou Dolez.

Ad inizio serata spazio ai Giovanissimi, per la “Ricordando Giordana”, manifestazione che ha richiamato società da diverse province.

Si è chiusa così, davanti ad una grande cornice di pubblico, la 26^ edizione della 6 Giorni delle Rose, che ha visto in queste giornate circa 150 fra atlete e atleti da 20 paesi sfidarsi in gare spettacolari che hanno assegnato punti per i ranking Uci dai quali dipendono le qualificazioni a Mondiali e Olimpiadi. Una manifestazione molto seguita anche sui social e in streaming, sul canale Youtube della 6 Giorni delle Rose.

CLASSIFICHE COMPLETE sul sito ufficiale della manifestazione: https://www.fiorenzuolatrack.eu/6-giorni-delle-rose-2023.

Sul canale Youtube 6giornidellerose è possibile rivedere tutte le serate (https://www.youtube.com/@6giornidellerose)