Serie D, il Covid costringe la Lega a ridisegnare il calendario del Fiorenzuola

La Lega nazionale dilettanti ha modificato il calendario della Serie D che vede impegnato, nel girone D, il Fiorenzuola. Le modifiche, apportate a causa dei continui rinvii per Covid, riguardano da vicino anche gli altri gironi.

Per quanto riguarda la formazione di mister Tabbiani sono state definite le date del recupero casalingo con il Progresso nella giornata di domenica 30 maggio, mentre la trasferta sul campo della Correggese si disputerà mercoledì 2 giugno.

Rossoneri che proprio recentemente hanno dovuto affrontare più di qualche problema a causa del virus, che ha colpito alcuni giocatori e che ha costretto la squadra (fino allo stop forzato in testa alla classifica) a non scendere in campo.

