Basket, playoff serie B: Bakery, esordio coi fiocchi. Fiorenzuola ko

Parte alla grande la serie dei quarti di finale nel campionato di serie B per la Bakery: in gara-1, si gioca al meglio delle cinque sfide, i piacentini hanno regolato con un sonoro 89-62 Firenze, in una partita a senso unico in cui i ragazzi di Campanella hanno fatto valere dall’inizio alla fine la propria superiorità tecnica e fisica. Sacchettini con 29 punti a referto ha letteralmente dominato la scena, seguito da Udom (12) e Gambarota (11).

E’ invece stato un esordio non troppo incoraggiante quello del Fiorenzuola Bees che, dalla trasferta sul parquet di Chiusi, torna con un perentorio 97-59 sul groppone. Il quintetto valdardese, già protagonista di una stagione ben oltre le aspettative, si è inchinato di fronte alla formazione senese che ha chiuso la stagione regolare al primo posto nel girone A.

Per le due formazioni piacentine, ritorno in campo già martedì prossimo: ancora match casalingo per la Bakery (ore 20), nuovamente a Chiusi per il Fiorenzuola (ore 19).