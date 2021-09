Silver Flag al via con 172 iscritti. Oggi due salite da Castell’Arquato a Vernasca

Si alza finalmente il sipario sulla 25esima edizione della Silver Flag, competizione per auto d’epoca organizzata dal Cpae di Piacenza. Oggi le prime due salite da Castell’Arquato a Vernasca, con ben 172 partecipanti al via. Come sempre, grande afflusso di appassionati arrivati ad ammirare le vetture in gara, nel pieno delle norme anti-Covid.

“Credo che siano poche le manifestazioni al mondo dove si possano vedere auto di livello mondiale e con una varietà così completa, dalle Turismo alle Gran Turismo alle Sport alle Formule, c’è di tutto ai livelli massimi” ha detto Achille Gerla, presidente del Cpae.

Domani l’ultima salita verso Vernasca e le premiazioni nel pomeriggio.