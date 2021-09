Cortemaggiore al voto, i candidati sono Merli, Fantini e Colombi. LE INTERVISTE

A Cortemaggiore sono chiamati al voto 3.476 elettori il 3 e 4 ottobre per il rinnovo dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino uscente Gabriele Girometta non si può ricandidare dopo due mandati. Gli aspiranti alla carica di sindaco sono tre (in base all’ordine di sorteggio sulla scheda elettorale): Luigi Merli di con la lista “Centrodestra Cortemaggiore”, Mario Fantini con la lista “Lista civica Mario Fantini sindaco” e Claudio Colombi con la lista “La Corte che cambia”.

CORTEMAGGIORE LISTE E I CANDIDATI SINDACO IN ORDINE ALFABETICO

Ogni candidato ha a disposizione lo stesso tempo per presentarsi. Le interviste sono state realizzate in base all’ordine di sorteggio sulla scheda elettorale.

GUARDA LE INTERVISTE DI PRESENTAZIONE

Cortemaggiore candidato Claudio Colombi