“La milanese ama le colline piacentine”. Michela Proietti domani a Fiorenzuola

C’è un po’ di “milanese” in ognuna di noi. Perché “la milanese” è il prototipo della donna contemporanea, iper-organizzata ma anche capace di prendersi tempo per sé, con yoga e meditazione; consapevole dell’empowerment femminile ma pure del sex toys ultimo modello. Il suo motto è “work hard, play hard”. A costruire un dinamico ritratto di questa donna camaleontica che si adatta ad ogni situazione (lockdown compreso) ci ha pensato la giornalista di costume Michela Proietti, firma del “Corriere della Sera”, autrice del best seller “La Milanese” edito da Solferino che ora replica con “La Milanese. Il Viaggio continua”. Il secondo libro è già campione di vendite dopo un mese dall’uscita.

Domenica 7 novembre alle ore 11 l’autrice sarà alla libreria Mondadori di Corso Garibaldi a Fiorenzuola che festeggia così il primo compleanno: con un firma copie di questo gustosissimo secondo capitolo del viaggio della sciura milanese, tra mondanità e impegno.

L’11 novembre uscirà in libreria anche l’Agenda della Milanese, pubblicata sempre da Solferino.

La Proietti nel suo libro dedica alcune pagine anche alle colline piacentine, che fanno tendenza tra le Milanesi.

Questo e altri temi, l’autrice ha toccato nell’intervista di Donata Meneghelli pubblicata su Libertà sabato 6 novembre.