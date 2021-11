Teatro Verdi di Fiorenzuola, il nuovo direttore artistico è l’attore Mino Manni

L’attore piacentino Mino Manni è il nuovo direttore artistico del Teatro Verdi di Fiorenzuola. Formatosi alla Bottega Teatrale di Vittorio Gassman tra l’89 e il ‘91, si è laureato in Storia del teatro alla Statale di Milano.

Innumerevoli le sue esperienze professionali: corsi di teatro per ragazzi, per manager e anche a detenuti in carcere; e poi la co-direzione artistica del Teatro Libero di Milano.

Ha recitato con grandi attori e attrici tra cui Degli Esposti, Herlitzka, Vukotic e altri; è stato diretto da grandi registi quali Calenda, Savary e Mauri. Fondatore della compagnia I Demoni, Manni ha prodotto, insieme al socio regista Alberto Oliva, oltre 20 spettacoli in scena in tutta Italia, con numerosi titoli dedicati ai grandi classici quali i “Promessi sposi”, la “Divina Commedia”, i “Canti” di Leopardi, “Iliade” e “Odissea”. Numerose anche le sue parti in film d’autore e in serie televisive.

“Voglio essere aperto a proposte diverse per accontentare il più vasto pubblico possibile – ha dichiarato il neo-direttore artistico -. Desidero fare incontri nelle scuole, spendermi personalmente per la presentazione di spettacoli che siano inerenti ai programmi scolastici: penso alla messa in scena di autori come Omero, Pirandello, Molière. Mi piacerebbe fare iniziative in collaborazione con la biblioteca, e far vivere il teatro anche con letture condivise e laboratori. Far capire ai ragazzi che il Teatro è uno spazio da vivere, così lontano dai social, dove mettere in piazza se stessi e le proprie emozioni”.