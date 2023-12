Lunario dialettale al teatro Verdi, per ricordare volti e luoghi di Fiorenzuola

Al teatro Verdi, verranno presentati e ricordati volti e luoghi di Fiorenzuola nel Lunario dialettale della Pro Loco, dal presidente della Pro Loco Andrea Sozzi affiancato dal maestro Adriano Fanti. Facendoci vivere un tuffo nei ricordi personali, familiari e collettivi. Grazie a questo progetto, per ogni mese verrà presentato il ritratto di un personaggio che ha lasciato il segno nella comunità cittadina per rendere ancor meglio l’idea del passato, a corredo quest’anno ci saranno immagini di botteghe che oggi non ci sono più. Il Lünari ad Fiurinsola Dumila e Ventiquatar ha inoltre la particolarità di accompagnare ogni ritratto con un distico in dialetto fiorenzuolano ideato dall’esperto di vernacolo dottor Franco Meneghelli. Tra i fautori del calendario – arrivato alla 25esima edizione – c’è Luigi Valenti che svolge l’impagabile lavoro di raccogliere le foto e tenere i contatti con le famiglie delle persone ricordate. La bellezza che si vive alla presentazione pubblica, è data dai ricordi intimi e personali dei familiari, i quali vengono condivisi con la comunità: quella stessa comunità che ha conosciuto e apprezzato le persone ricordate nel lunario.

Lunario 2024, ecco i protagonisti