Fiorenzuola, la stagione del teatro Verdi: 18 spettacoli, tra gli attori anche Preziosi

Sarà un calendario ricchissimo quello della stagione 2023/2024 del Teatro Verdi di Fiorenzuola, una serie di appuntamenti realizzata con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e il contributo della Fondazione Piacenza e Vigevano e della Banca di Piacenza.

“Sono molto soddisfatto” ha esordito nel corso della presentazione della stagione il direttore artistico Mino Manni. “Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale ha preso forma a Fiorenzuola una stagione teatrale dello stesso livello, se non migliore, di quelle degli anni passati. Il filo conduttore e titolo della stagione è “Ritorno a Itaca”: la stagione sarà infatti un viaggio metaforico attraverso una serie di eventi che racconteranno la nostra storia, la nostra arte, le nostre origini e la cultura occidentale da cui noi proveniamo e che non dobbiamo dimenticare. Incontreremo grandi autori della nostra attualità, capaci tuttavia di parlarci di temi a noi vicini e che vengono tuttora affrontati nelle scuole e licei, come Omero, Manzoni e Shakespeare, che verranno

rispettivamente portati sul palco del “Verdi” da interpreti di spicco quali Lino Guanciale, Franco Branciaroli e Alessandro Preziosi: temi e contenuti che non dobbiamo

dimenticare, ma che anzi devono sempre darci motivo e stimolo di costruire un futuro

migliore anche per le nuove generazioni”.

Alla presentazione hanno preso parte il sindaco di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi; l’assessore alla cultura Massimiliano Morganti; il vicesindaco Paola Pizzelli e gli assessori Franco Brauner, Elena Grilli e Marcello Minari. Sono inoltre intervenuti il direttore artistico del teatro Verdi, Mino Manni, e il funzionario responsabile del settore cultura del Comune di Fiorenzuola, Enrica Pagliari.

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI DELLA STAGIONE

La stagione verrà inaugurata domenica 8 ottobre con ”Attila” di Giuseppe Verdi,

diretto da Paolo Bosisio, in omaggio al centosettantesimo anniversario

dall’inaugurazione del teatro fiorenzuolano. Ma Fiorenzuola – oltre alle

suggestive serate con Guanciale in “Itaca…il viaggio”, Branciaroli con “La notte

dell’innominato” e Preziosi in “Le idi di marzo” – ospiterà anche Tullio Solenghi con il “Decameron”; Giacomo Poretti in “Funeral home”, un omaggio a Giorgio Gaber nei

vent’anni dalla sua scomparsa, con Andrea Mirò ed Enrico Ballardini; un mese di marzo dedicato alle eroine greche Cassandra, Elena di Sparta e Medea, sino all’appuntamento finale con Corrado Tedeschi, altro gradito ritorno a Fiorenzuola.

La stagione teatrale sarà ufficialmente presentata al pubblico, come da tradizione,

nell’ambito dell’appuntamento inaugurale di domenica 8 ottobre.