Fiorenzuola, al Verdi la Human League Company con “La memoria perduta”

Sabato 25 novembre alle 21.00 torna sulla scena del Teatro Verdi di Fiorenzuola “La memoria perduta” della Human League Company; lo spettacolo che racconta di Alois Alzheimer e Gaetano Perusini, personalità dalle quali ha avuto origine la scoperta della malattia capace di cancellare i ricordi e l’intelligenza delle persone.

Nello spettacolo, il tema della malattia è affrontato dal punto di vista dei medici, dei famigliari del malato e del malato stesso.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, quest’anno la compagnia ha riproposto lo spettacolo in un doppio appuntamento, quello che si è tenuto al teatro President di Piacenza il 30 settembre e lo spettacolo previsto in cartellone al “Verdi” per questo sabato.

“Sarà lo stesso spettacolo dell’anno scorso ma non sarà uguale – ha raccontato la regista Cristiana Emiliani -. La memoria perduta sarà infatti presentata in una seconda edizione, nella quale sono state apportate delle variazioni nel testo e nella coreografia; ci saranno anche un nuovo personaggio, lo Spirito, interpretato da Federico Martinoli ed un nuovo attore per il personaggio coprotagonista Perusini, interpretato da Marcello Berni. Invito a vedere lo spettacolo anche coloro che lo hanno già visto l’anno scorso – ha concluso la regista – perché ci saranno delle novità”.

Sulla scena sempre Cesare Ometti (Alois Alzheimer), Simona Torri (Cecilie W e Augusta D.), Alberto Avanzini (Carl Deter), Stefano Longinotti (Paul Nitsche) e Giuseppe Orsi (Emil Kraepelin).

Sul palco anche il corpo di ballo della scuola Artedanza di Fiorenzuola, che si esibirà durante lo spettacolo in coreografie di Elisa Ceresa e Daria Fratto. Non solo prosa e danza, ma anche musica, sono infatti previste esibizioni musicali dal vivo con Roberto Sidoli (tastiere) e Stefano Solari (sax).

Lo spettacolo, sarà preceduto dall’assegnazione di un attestato di riconoscenza alle persone che hanno collaborato con l’associazione Alzheimer Piacenza Odv.

La memoria perduta, è uno spettacolo patrocinato dal Comune di Fiorenzuola e dall’Ausl di Piacenza.