Basket Serie B, contro Rucker SanVe è una prova di maturità per i Fiorenzuola Bees

I Fiorenzuola Bees di coach Galetti si rimettono in strada, pronti ad affrontare la trasferta che li vedrà contrapposti alla Rucker San Vendemiano per la 21° giornata del campionato di Serie B 2021/2022.

Stasera alle 20.30 al PalaSaccon di San Vendemiano i Bees affronteranno una delle squadre maggiormente attrezzate nel girone, con il chiaro intento di voler provare a compiere un’impresa sportiva e cercando la 5° vittoria consecutiva in campionato.

Un campionato, quello della squadra di capitan Filippini e compagni, di assoluto spessore, con i 24 punti finora totalizzati che proiettano Fiorenzuola al 5° posto in classifica, un vero e proprio vanto per una squadra costruita con l’obiettivo di una tranquilla salvezza in categoria ma capace di sapersi imporre su tanti parquet finora.

All’andata, al termine di una partita mozzafiato al PalaMagni di Fiorenzuola fu proprio la Rucker SanVe a prevalere per 68-69 guidata da una grande prestazione da 16 punti e 10 rimbalzi di Tommaso Gatto, cui si opposero i 17 di Federico Ricci ed i 15 di Denis Alibegovic in casa valdardese.

Tutto è imbandito per quello che sembra essere un grande weekend di pallacanestro, per i Fiorenzuola Bees l’occasione di produrre quello che assomiglierebbe a del miele pregiatissimo.