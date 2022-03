Fiorenzuola Bees, sfida fondamentale in chiave playoff contro Olginate

Sfida-chiave in ottica playoff in arrivo per i “Bees”, impegnati oggi alle 18 al PalaMagni di Fiorenzuola contro Olginate, formazione lombarda chiamata a uscire dalle sabbie mobili della zona playout. I gialloblù piacentini si presentano all’appuntamento forti della convincente vittoria centrata a Jesolo (72-82) contro la Secis. Fiorenzuola è salita a quota 26, occupando il quinto posto a braccetto con Bergamo (ma con lo scontro diretto a favore) e davanti a Vicenza e Desio nella lotta playoff. Quattordici, invece, sono i punti di Olginate, desiderosa di fare bottino in Val d’Arda per agganciare virtualmente Lumezzane e Crema in una classifica cortissima nella parte destra.

Classifica: Cividale 42, Cremona 40, Mestre 32, San Vendemiano 30, Fiorenzuola, Bergamo 26, Vicenza 24, Desio 22, Padova, Monfalcone 20, Lumezzane, Crema 16, Olginate, Bologna 14, Jesolo, Bernareggio 10.