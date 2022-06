Ciclismo su pista, i risultati delle gare femminili del Memorial Pavesi

Al Velodromo di Fiorenzuola si è svolta ieri la prima giornata di gare del Memorial Attilio Pavesi, dedicata alle categorie femminili (domani toccherà agli uomini), gara internazionale di Classe 2 Uci, che ha dunque assegnato punti per i ranking delle gare disputate. La corsa a punti Donne Elite è stata vinta da, qui in gara con la Nazionale Italiana, che ha guadagnato due giri totalizzando 69 punti. Seconda piazza per un’altra azzurra,, con 52 punti. Bronzo per(Gs Fiamme Oro) a quota 51. Barbieri che si è imposta nell’Eliminazione Donne Elite precedendo proprio Martina Alzini nello sprint finale, mentre al terzo posto si è classificata(T Red Factory Racing).Ad aprire la serata era stato lo scratch per sole Under 23, vinto dadel Gs Cicli Fiorin, che ha tagliato il traguardo in solitaria. Argento per(Gauss-Fiorin) e bronzo per(Aromitalia Vaiano).Oggile gare maschili inizieranno alle 18.00. La manifestazione è una sorta di prologo della 6 Giorni delle Rose Internazionale, gara di classe 1 Uci, a Fiorenzuola dall’1 al 6 agosto. Il programma completo