Alla 6 Giorni delle Rose apertura con Silvia Zanardi nell’omnium

Ai recenti campionati europei svoltisi ad Anadia, in Portogallo, ha conquistato tre medaglie d’oro fra le Under 23, nella corsa a punti (terzo titolo consecutivo), nell’inseguimento a squadre e nella madison. Silvia Zanardi ha così arricchito un palmares che, nonostante la giovane età (è nata nel 2000), vanta già numerosi allori internazionali (fra cui due mondiali Juniores in pista e un europeo U23 su strada). Uno lo ha conquistato a Fiorenzuola, il luogo che le ha dato i natali e che l’ha vista crescere nell’attività su pista: nel 2020 infatti vinse l’europeo Under 23 della corsa a punti nel corso della rassegna continentale che si svolse propri al Velodromo “Attilio Pavesi”. La sua pista di casa, dove è cresciuta e nella quale è pronta a tornare in occasione della prossima 6 Giorni delle Rose. Sarà infatti in gara nella giornata di apertura, lunedì 1 agosto, per partecipare all’omnium internazionale di classe 1 Uci.

Nell’occasione riceverà dunque tutto il calore del “suo” pubblico, in un’apertura ideale della manifestazione che lunedì vedrà anche in pista l’omnium maschile.