Ciclismo, Silvia Zanardi sempre più stellare: per lei terzo oro agli Europei U23

Non c’è due senza tre: dopo il titolo continentale Under 23 nell’Inseguimento a squadre e l’oro nella Corsa a punti di categoria conquistati nei giorni scorsi, la piacentina Silvia Zanardi ha messo a segno una nuova entusiasmante vittoria ai campionati europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Anadia (Portogallo).

La pistard azzurra, in coppia con la compagna Matilde Vitillo, si è aggiudicata l’Americana (detta anche Madison), sbaragliando ancora una volta l’agguerrita concorrenza e issandosi sul tetto d’Europa anche in questa specialità. La Zanardi colleziona così il terzo oro Under 23 di questa sua avventura azzurra.