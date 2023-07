“Il genio ribelle, Luigi Illica, una vita da Bohème”, presentato il libro di Schiavi

Disponibile presso la sede di “Libertà”, il libro “Il genio ribelle, Luigi Illica, una vita da Bohème”, scritto dall’editorialista del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi e realizzato dalla Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati – Editoriale Libertà, è stato presentato sabato 8 luglio a Castell’Arquato all’interno dell’edizione 2023 del Festival a lui dedicato.

Il poliedrico librettista, nato proprio nel borgo medievale della Val ‘Arda nel 1857, viene raccontato con vari aneddoti, partendo dai diversi ripensamenti per arrivare al titolo definitivo: “Il genio ribelle” che identifica perfettamente lo stato d’animo del più famoso e geniale cittadino arquatese: quell’Illica conosciuto come librettista, commediografo, scrittore e giornalista che è riuscito a svolgere tutti questi compiti in modo creativo, eccentrico, originale e geniale. Alla pubblicazione hanno collaborato anche due studenti dello Iulm, Gabriella Siciliano e Leonardo Rossetti, nelle ricerche per la stesura del volume.

Il libro, è stato stampato in un migliaio di copie delle quali una parte donata al Comune di Castell’Arquato e il resto a disposizione, gratuitamente, presso la sede del quotidiano Libertà, in via delle Benedettine 68 a Piacenza, per tutti gli appassionati che lo richiederanno.